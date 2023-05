Perfetti sconosciuti sul palcoscenico

La Compagnia degli Scalcagnati torna sul palcoscenico del teatro Tiberio di Rimini con un nuovo spettacolo: "Frangibili" diretto da Daniela Lupparelli. Il sipario si aprirà sabato alle

21.00 e a seguire domenica alle 18 e sabato 20 maggio alle 21.00. (Per info e prenotazioni: 39 329 292 3557). Frangibili è una commedia, liberamente ispirata a "Perfetti sconosciuti", indaga il dilemma della privacy e del potere che ormai la tecnologia investe nella vita privata delle persone. Amici di vecchia data si incontreranno per trascorrere una piacevole serata in occasione di un’eclissi lunare e durante la cena si innescherà tra loro un perverso gioco della verità.