Pericolo pini al mare: "Servono alberi resistenti al clima. Pianteremo i lecci"

Tre pini caduti nel mattino di domenica sotto i colpi del vento e della pioggia. Mercoledì scorso, con la precedente perturbazione meteorologica, le raffiche ne avevano abbattuti nella sola Rimini altri quattro, tra cui quello a Marina Centro, accasciato sulla pensilina del Caffè Pascucci. Quando il cielo si fa nero, chi abita vicino a pini alti e storti comincia a tremare. A Milano Marittima è stata una mattanza e il sindaco Mattia Missiroli oggi parla della necessità di avere maggior coraggio nel sostituire questa specie arborea con altre più resilienti agli effetti del cambiamento climatico. A Rimini la linea è dettata e va in questa direzione, ammette l’assessore all’Ambiente Anna Montini. "Lungo il profilo costiero per future messe a dimora sostitutive di tipo sempreverde, si privilegerà la scelta del ‘leccio’ al posto del pino marittimo". Cade un’icona. Nei viali alberati al mare, i pini potrebbero diventare una specie in via d’estinzione. Le cause sono diverse. Gli eventi meteorologici sempre più estremi indirizzano verso specie più resilienti, ci dice l’assessore. Altro problema sono i pini storici, potati nei decenni e lasciati andare verso l’alto per evitare che disturbassero la ‘crescita’ di condomini e hotel lungo i viali. Oggi quelle chiome a una quindici metri di altezza faticano a resistere alla furia del vento, soprattutto se l’impianto radicale è stato compromesso da decenni di lavori stradali o di privati cittadini. Serve un svolta e l’amministrazione comunale l’ha trovata in altre essenze. "La pianificazione futura, in generale, prevede anche la progressiva messa a dimora di altre varietà climaticamente appropriate come aceri e frassini. Questa strategia di diversificazione delle specie arboree mira quindi a incrementare la resistenza del patrimonio verde agli eventi meteorologici estremi, mantenendo al contempo le caratteristiche estetiche e funzionali del verde urbano e costiero". L’addio al pino non viene vista dal WWf come un tabù. Tuttavia "l’eventuale sostituzione deve avvenire gradualmente - premette Antonio Bandi, vicepresidente dell’associazione -. Impensabile abbattimenti in massa a breve termine di pini in città per la loro sostituzione". Inoltre "stiamo parlando di operazioni di sostituzione che devono avvenire solo su parere di esperti. E quando parlo di esperti mi riferisco anche a climatologi. Oggi parliamo di eventi estremi e piogge abbondanti. Dieci anni fa parlavamo di siccità che comprometteva l’esistenza delle piante. Sostituire una pianta di 80 anni significa cambiare l’habitat di un’intera zona. Serve gradualità nelle azioni". Andrea Oliva