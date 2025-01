Periferie abbandonate. La rabbia bussa alla porta degli uffici postali chiusi

Cittadini con i pacchi in mano che imprecano davanti alla porta sbarrata. Una scena che ieri si è ripetuta più volte davanti agli uffici postali alla Gaiofana, Corpolò e Vergiano. Quella di ieri è stata la prima giornata di chiusura definitiva. Non riapriranno più. "Poste italiane, nell’incontro che abbiamo avuto come amministrazione, è stata irremovibile. Il piano di riorganizzazione del servizio non è sindacabile. Nessun margine di trattativa", ricorda l’assessore Francesco Bragagni.

Lungo via Marecchiese, nel tratto a monte della statale fino ad arrivare al confine con Verucchio, hanno chiuso due uffici postali. "E questo è un problema perché l’utenza dovrà andare oltre i confini comunali, a Villa Verucchio (accadrà per i residenti di Corpolò ndr) oppure dovrà recarsi in città". La seconda alternativa è infatti l’ufficio postale in via Marecchiese, a pochi metri dall’intersezione con via Marzabotto. "E’ una soluzione che non ha parcheggio, ma si costringono i cittadini a mettersi in strada per arrivare da svariati chilometri di distanza creando disagi e traffico". Una beffa. "A Corpolò abbiamo aperto gli uffici della municipale, portato servizi che prima non c’erano e ci siamo attivati per riportare anche il medico di base. Poi Poste ha deciso di chiudere". Alla Gaiofana andrà anche peggio. "Avevamo chiesto di mantenere almeno lo sportello Atm, il bancomat, ma non c’è stato nulla da fare. Il problema aggiuntivo è che alla Gaiofana non ci sono sportelli bancari, pertanto da ieri è assente anche un bancomat per l’intera area". Il Comune sta sondando gli istituti bancari per capire se ce n’è uno disposto a portare il servizio.

Andrea Oliva