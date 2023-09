Perseguita la collega di lavoro che lo rifiuta: minacce e 40 telefonate al giorno

Rimini, 4 settembre 2023 – Un amore non ricambiato. Quell’ossessione viscerale per la donna, una collega di lavoro, che lo aveva rifiutato e che, nell’immaginario di un riminese di 36 anni, non avrebbe potuto stare con nessun altro. È partito tutto da qui, da un’attrazione fatale di un 36enne italiano verso una donna con cui nel marzo del 2021 lavorava insieme in un hotel di Riccione e nei confronti della quale l’uomo ha nutrito una crescente ossessione che secondo le indagini svolte dai carabinieri di Riccione, coordinati dal pm Luca Bertuzzi, lo ha portato a tempestarla di telefonate anche per 40 volte al giorno. O addirittura fare degli appostamenti in motorino davanti all’hotel, avendo a bordo delle pietre da lanciare contro la struttura. È stato alla luce di questi elementi, dunque, che nei giorni scorsi il 36enne di Rimini è finito in carcere per stalking, in esecuzione della misura cautelare emessa dal gip Lucio Ardigò su richiesta del sostituto procuratore.

I comportamenti dell’indagato, infatti, sarebbero divenuti offensivi e minacciosi già quando il 36enne e la vittima delle sue attenzioni condividevano il luogo di lavoro nell’hotel di Riccione. Qui in un’occasione l’uomo sarebbe arrivato anche a tagliarle la strada in monopattino facendola cadere, oltre ad offenderla per le sue origini sudamericane e minacciandola con insistenza. Più volte secondo gli investigatori il 36enne aveva mandato messaggi alla donna con una sfilza di offese e minacce come: "Fai attenzione a non girare nel mio paese o può succederti qualcosa".

Una escalation morbosa che ha portato quindi l’indagato a minacciare anche di morte la donna, attraverso un’amica di lei, a cui recapitava i messaggi da riferire alla vittima. Messaggi agghiaccianti, in cui il 36enne prometteva che: "Se la becco per Riccione la distruggo. Un bel coltello di 20 centimetri alla gola... la uccido qui in centro". Poco prima di Ferragosto, infine, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La vittima, già condizionata nella sua routine quotidiana dalle telefonate e messaggi del proprio persecutore, è arrivata a chiamare le forze dell’ordine quando davanti all’hotel il 36enne si era appostato con alcune pietre a bordo del motorino, pietro poi scagliate alle 4 del mattino di qualche giorno dopo sempre contro l’albergo. A questo punto la donna si è decisa a sporgere querela nei suoi confronti, innescando le indagini a carico del 36enne che hanno accertato gli episodi e portato all’arresto e trasferimento in carcere dell’uomo.