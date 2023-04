Perseguita la cliente Ammonito dal questore Fa ricorso e perde

Un rapporto di lavoro ossessivo, degenerato nel momento in cui un produttore di calzature su commissione si sarebbe invaghito di una cliente, una designer quarantenne di calzature da ballo che si rivolgeva al professionista per la loro produzione. Secondo le ricostruzioni fatte dalla questura di Rimini, a partire dall’aprile 2017 il produttore riminese, anche lui sulla quarantina, invaghitosi della donna, difesa dagli avvocati Sandra Bonfè e Fabiomassimo Del Bianco, avrebbe iniziato ad assillarla di telefonate, inviarle mail e controllare ogni suo movimento, ponendo in essere una persecuzione asfissiante tanto da indurre la donna a interrompere il rapporto lavorativo nel dicembre dello stesso anno. Una situazione presto arrivata sulla scrivania della questura, che nei confronti dell’uomo aveva disposto un decreto di ammonimento. Ma il provvedimento non è mai andato giù all’imprenditore, che in questi anni ha portato avanti una battaglia legale, assistito dall’avvocato Romano Cerquetti, di ricorsi e controricorsi per vedere estinto l’ammonimento a suo carico. Prima al Prefetto di Rimini, poi al Tar di Bologna e al Consiglio di Stato, che in questi giorni ha rigettato l’ennesimo ricorso contro il ministero dell’Interno.