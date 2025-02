Perseguita la ex dopo 30 anni: verso il giudizio

A distanza di trent’anni dalla fine della loro relazione, è tornato a far capolino nella vita della sua ex compagna, tormentandola e pedinandola. L’uomo, un 52enne riminese difeso dall’avvocato Andrea Muratori, rischia ora di dover affrontare un processo per stalking. Nei suoi confronti il sostituto procuratore Luca Bertuzzi (in foto) ha chiesto il rinvio a giudizio. L’udienza preliminare si terrà davanti al gip di Rimini il 22 maggio prossimo. In quell’occasione si deciderà in merito all’eventuale rinvio a giudizio dell’imputato, che deve rispondere anche dell’accusa di violazione di domicilio.

Stando alla ricostruzione degli inquirenti, l’uomo sarebbe arrivato a rintracciare a distanza di quasi tre decenni la donna con cui un tempo era stato legato, chiedendo notizie sul suo conto sui social network sino a risalire tramite l’ufficio anagrafe del Comune al nuovo indirizzo di casa della donna. Lì dove il 52enne indagato per atti persecutori si è poi recato insistentemente a partire da fine settembre dello scorso suonando il campanello e chiedendo alla propria ex di tornare insieme. Dando così inizio ad una vera e propria prosecuzione, andata avanti per giorni, e che ha sprofondato la malcapitata in uno stato di ansia e terrore, fino ad indurla a rivolgersi alla questura di Rimini.

A seguito della sua denuncia, sono scattate le indagini condotte dagli agenti della squadra mobile riminese. L’uomo, sempre stando alla ricostruzione degli inquirenti, sarebbe arrivato poi a presentarsi ripetutamente sotto casa, infastidendo anche gli altri condomini e nel corso delle sue incursioni l’uomo avrebbe anche registrato un video in cui riprendeva i particolari della casa della sua ex, diffondendoli poi sui social.