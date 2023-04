Perseguita la ex Stalker 47enne va in carcere

È stato rinchiuso nuovamente in carcere il 47enne, originario dell’Anconetano ma ospite di una comunità con sede nel Riminese, che da qualche tempo si era reso responsabile di stalking e atti persecutori verso una ragazza che ha molestato fin dal 2018. A far scattare le manette è stata l’ennesima denuncia della giovane: l’uomo aveva ripreso infatti a contattarla con messaggi e persino commenti sui social network, generando nella donna uno stato d’ansia e paura per la sua incolumità e dei parenti tanto da costringerla a cambiare abitudini. Il 47enne non è nuovo a certi comportamenti, iniziati poco dopo aver conosciuto la giovane e proseguiti nonostante un primo divieto di avvicinamento. Le ripetute violazioni gli costarono sempre nel 2018 il carcere e poi la misura di prevenzione della sorveglianza speciale disposta dal tribunale di Ancona.