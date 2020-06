Rimini, 21 giugno 2020 - Da mesi perseguita la ex moglie, e nemmeno il divieto di avvicinamento e tantomeno l’arresto l’avevano fermato. Di qui la decisione del giudice di revocargli i domiciliari e chiuderlo in carcere. In cella è finito un ristoratore, di 42 anni.

L’uomo aveva cominciato la sua ‘carriera’ proprio negli uffici della Stazione di Montescudo-Monte Colombo, dove aveva tentato di aggredire la ex moglie, ed era stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

Oltre ai domiciliari, il giudice gli aveva imposto anche il divieto di avvicinamento alla donna. Divieto che il ristoratore aveva violato ripetutamente, e che nel novembre del 2019 gli era costato un nuovo arresto in flagranza, da parte dei carabinieri del Radiomobile di Riccione. Nel corso del tempo, le violazioni sono state però talmente tante che i militari di Montescudo hanno allertato la magistratura, evidenziando l’elevato grado di pericolosità dell’uomo e la sua "naturale inclinazione" alla commissione di quei reati. Di qui la decisione del giudice di aggravare la misura cautelare.

Ieri mattina, i carabinieri sono andati a prenderlo nell’abitazione della compagna, a Viserba, e gli hanno notificato il nuovo provvedimento per stalking. Quando ha capito che doveva andare in carcere, il ristoratore ha inscenato un malore, nel tentativo di evitare il trasferimento in cella. Ma dopo una visita al pronto soccorso, dove hanno confermato che non aveva assolutamente niente, ha preso la strada dei ‘Casetti’.