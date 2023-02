Rimini, donna perseguita i vicini di casa. Il giudice la obbliga a curarsi

Il sostituto procuratore Luca Bertuzzi

Perseguita vicina di casa, divieto di dimora per un padovano in zona San Paolo

Rimini, 6 febbraio 2023 – Era diventata l’incubo dei vicini. Per anni. Rumori a qualsiasi ora del giorno e della notte, insulti e persino delle telecamere installate per controllare gli spostamenti di una famiglia residente in un condominio di Cattolica.

Per questo lei, una donna di 53 anni, è stata indagata per stalking. E per quella vicina di casa molesta il gip aveva già accolto la richiesta presentata dal legale della famiglia, l’avvocato Massimo Melillo, prevedendo per la donna il divieto di avvicinarsi all’abitazione dei coniugi, di recarsi nei luoghi abitualmente frequentati dalla famiglia e soprattutto di battere con qualunque oggetto sul soffitto, contro le porte e le ringhiere in orari serali.

Ora c’è un ulteriore sviluppo della vicenda: la consulenza tecnica, una perizia psichiatrica ordinata dal gip Raffaella Ciccarelli, affidata a Renato Ariatti, ha stabilito che la 53enne è totalmente incapace di intendere e di volere.

Per questo il giudice ha disposto la misura di sicurezza della libertà vigilata, con l’obbligo di residenza e cura in una struttura terapeutica di Rimini. Dunque, alla donna è stato imposto l’obbligo di sottoporsi alle cure del caso (sarà seguita anche da uno psichiatra), oltre a dover stare lontano dai coniugi residenti a Cattolica. Il suo percorso terapeutico sarà valutato periodicamente.

I problemi sono cominciati nel 2019, quando la famiglia in questione – marito, moglie e due figli – si trasferisce a Cattolica. Dopo un po’ di tempo i quattro sono costretti a fare i conti con la donna che abita al piano di sotto. Quest’ultima, senza un motivo apparente, stando a quanto risulta dalla denuncia, spesso batte scopa e altri oggetti sul soffitto, contro le pareti e le ringhiere, causando un baccano infernale a ogni ora del giorno e della notte.

I condomini passano diverse notti in bianco e la 53enne avrebbe anche insultato il vicino di casa. La donna, stando alla ricostruzione, sarebbe arrivata addirittura al punto di installare delle telecamere all’esterno del suo appartamento, così da poter controllare i movimenti dei coniugi. In un caso si sarebbe persino avventata contro il vicino, graffiandolo al collo. Per questo la famiglia si è convinta a denunciare, ne è seguita l’indagine per atti persecutori.

Nei mesi scorsi il gip ha accolto la richiesta presentata dal legale della famiglia di condomini, l’avvocato Melillo, e del sostituto procuratore Luca Bertuzzi, ordinando alla 53enne di rispettare le regole del vivere in comune, smettendola di disturbare gli inquilini del piano di sopra.

La donna – che non si è sottoposta all’interrogatorio di garanzia – è stata anche agli arresti domiciliari. La perizia tecnica ha accertato che è incapace di intendere e di volere. In quanto tale non è imputabile: in sede di udienza preliminare, a marzo, si andrà verso il non luogo a procedere. Intanto la donna sarà seguita da uno psichiatra nel suo percorso di cura.

g. c.