Perseguitata dal fidanzato: "Ho chiesto aiuto dopo la morte di Giulia Cecchettin"

Rimini, 13 novembre 2024 – È passato un anno dal femminicidio di Giulia Cecchettin. Una tragedia che ha sconvolto l’Italia e ha spinto sempre più ragazze a denunciare le violenze fisiche e psicologiche subite. La morte di Giulia, uccisa l’11 novembre 2023 dall’ex fidanzato Filippo Turetta (che rischia l’ergastolo: la sentenza il 3 dicembre), è stata la molla che ha portato anche Anna a chiedere aiuto a ‘Rompi il silenzio’. Anna (nome di fantasia), giovane studentessa riminese che oggi ha 20 anni, si è rivolta all’associazione che aiuta le donne vittime di violenza alcuni mesi fa. La sua storia è molto simile a quella di Giulia. Anna era fidanzata da tre anni con un ragazzo di poco più grande di lei. Un ragazzo che più volte si era dimostrato geloso e autoritario, ma lei gli voleva bene e non aveva dato troppo peso ai suoi comportamenti. Fino a quando, dopo l’esame di maturità e il diploma, Anna ha detto al suo fidanzato che avrebbe proseguito gli studi e si sarebbe iscritta all’università.

Da quel momento lui ha cominciato a rendere un inferno la vita di lei. "Mi controllava continuamente. Mi impediva di uscire da sola con le mie amiche. Era arrivato perfino ad accompagnarmi dal parrucchiere", ha raccontato Anna alle operatrici di ‘Rompi il silenzio’. Il punto di non ritorno è arrivato quando Anna ha superato il test d’ingresso del corso di laurea che voleva frequentare. Quando l’ha saputo, lui più volte l’ha picchiata e insultata. Così Anna ha deciso di chiudere quella storia tormentata e piena di sofferenza. Ma quando ha detto al ragazzo che la storia tra loro era finita, lui ha reagito con ancora maggiore violenza, minacciandola di morte e aggredendola di nuovo fisicamente.

"È stato a quel punto che Anna si è rivolta a ‘Rompi il silenzio’ per chiedere aiuto – spiega Roberta Calderisi, la presidente dell’associazione –. Abbiamo subito attivato un percorso di supporto e di sostegno per lei". Un percorso non facile, perché "Anna non se l’è sentita di denunciare il suo ragazzo. Per questo abbiamo coinvolto la rete dei famigliari e degli amici, che si sono stretti a lei e l’hanno sostenuta e protetta". Un sostegno che si è rivelato fondamentale. Anna è riuscita a iniziare i suoi studi universitari (in un’altra città) e il suo ex ha smesso di importunarla, grazie anche all’intervento degli amici in difesa della ragazza. "Anna sta vivendo la sua vita adesso, è felice. Periodicamente ci aggiorna sugli studi e sul resto", precisa la presidente di ’Rompi il silenzio’.

Una storia con un lieto fine. A differenza della tragedia di Giulia Cecchettin. "Dopo la morte di Giulia, sono aumentate le ragazze che si rivolgono a noi – continua la Calderisi –. Si tratta di ragazze tra i 19 e i 25 anni, che subiscono violenze da compagni invidiosi dei loro successi scolastici o lavorativi". Per la Calderisi dunque "occorre alzare l’attenzione sui più giovani. Penso anche al caso di Piacenza, della 13enne uccisa dal fidanzato che l’ha spinta giù dal balcone. Serve un grande lavoro sociale e culturale".

Un’opera di sensibilizzazione che sarà rilanciata il 23 novembre, quando in centro a Rimini sfilerà la marcia contro la violenza sulle donne.