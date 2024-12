Perseguitò la madre per denaro: a processo

Si è tenuta nei giorni scorsi, di fronte al collegio di Rimini, la seconda udienza del processo dibattimentale nei confronti di una riminese di 40 anni accusata a vario titolo di avere perseguitato la propria madre, arrivando a minacciarla di morte in plurime occasioni oltre a tempestarla di telefonate e maltrattarla al fine di ottenere da lei denaro. L’episodio più eclatante di cui deve rispondere la donna è quello risalente al febbraio di quest’anno, quando avrebbe persino rubato l’auto alla propria anziana madre dopo averla malmenata a seguito di un rifiuto nel consegnarle del denaro. In tirbunale, nei giorni scorsi è stata ascoltata la persona offesa (difesa dall’avvocato Leanne Arceci) e i testimoni della procura. Al termine dell’udienza, il procedimento è stato aggiornato al 26 giugno 2025 per la chiusura dell’istruttoria e la discussione finale per decidere sull’assoluzione o condanna dell’imputata, difesa dall’avvocato Massimiliano Cornacchia.