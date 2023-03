Perseguitò un militare Disposta la perizia psichiatrica

È stata disposta dal giudice un’altra perizia psichiatrica sul 43enne riminese, difeso dall’avvocato Nicolò Durzi, per cui mercoledì scorso è iniziato il processo per atti persecutori che secondo le accuse l’uomo, già emerso come affetto da disturbo della personalità, avrebbe posto in essere ai danni di un militare dell’Esercito in servizio in città, perseguitato dal suo condomino senza motivo. Il 43enne infatti avrebbe nell’arco di due anni rivolto accuse pesanti nei confronti del militare, arrivando a creargli così non pochi problemi sul posto di lavoro, accusandolo di soffrire di disturbi psichiatrici. Ora la nuova perizia, il cui esito sarà discusso nella prossima udienza del processo, fissata al 29 novembre.