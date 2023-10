Perseo e Andromeda l’opera diventa show

Al teatro degli Atti debutta venerdì (sipario alle 21) una nuova produzione della Sagra Musicale Malatestiana. Sul palco la versione di Perseo e Andromeda firmata da Daniele Spanò e Luca Brinchi, che reinterpretano in chiave contemporanea l’opera lirica messa in scena per la prima volta oltre 30 anni fa da Salvatore Sciarrino. I due artisti hanno immaginato l’opera del celebre compositore siciliano come un’installazione video e sonora dando risalto alle sue potenzialità drammaturgiche. In scena un cast di giovani interpreti: soprano Eleonora Benetti (Andromeda), mezzosoprano Arianna Lanci (il Mostro), baritono Paolo Leonardi (Perseo I), basso Giacomo Pieracci (Perseo II), la direzione è di Mattia Dattolo, musiche elettroniche dal vivo a cura di Alessandro Fiordelmondo.