Persi oltre 500 negozi in tre mesi "Assorbiti dai centri commerciali"

"Il commercio di prossimità è sempre più in crisi. Serve una cura da cavallo se vogliamo salvare i negozi nei centri storici, quello di Rimini, sempre più deserto, e non solo: stesso discorso da Bellaria a Cattolica". L’ennesimo grido di allarme del presidente regionale di Federmoda Confcommercio Giammaria Zanzini.

Ma i dati della Camera di Commercio del secondo trimestre 2023 parlano di un saldo positivo di 172 imprese in provincia, nei vari settori...

"Ma gli stessi dati indicano che sul territorio provinciale il commercio ha perso 563 imprese nel secondo trimestre 2023 rispetto al secondo trimestre 2022. Su 4.820 imprese di commercio al dettaglio".

Cura da cavallo che vuol dire?

"Intanto i centri storici, di Rimini come delle altre nostre città, soffrono l’invasività dei centri commerciali, che in alcune giornate di pioggia, questa estate, hanno messo a segno 50mila presenze".

Quindi?

"Come Federmoda chiediamo di rivedere l’articolo 31 del Decreto Monti, che ha liberalizzato le aperture domenicale dei centri commerciali, e relativi orari. Chiediamo siano aperti solo due domeniche ogni mese, e per le altre due ci impegnamo a tenere aperti negozi di prossimità".

Poi?

"Bene l’Imu ridotta per i negozi sfitti, ma non basta. Creiamo spazi espositivi per i giovani stilisti dei corsi universitari di Moda a Rimini. Inoltre, il problema degli outlet".

Ovvero?

"Troppi tra Rimini e San Marino, sempre in sconto, senza regole. Va rivista la normativa. Idem per spacci aziendali e temporary store".

Basta?

"Regole anche per il ’parallelo’. Ci sono show room enormi che vendono scarpe per il mercato asiatico, fingendo di essere grossisti. Basta".

Mario Gradara