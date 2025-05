Personale e tributi, nuovi compiti per l’Unione

Si è tenuta lunedì la Giunta dell’Unione a Morciano ed erano presenti i rappresentanti di sette dei nove Comuni (San Clemente e Montescudo - Monte Colombo assenti giustificati). "I presenti hanno confermato la volontà di procedere con il percorso di consolidamento del ruolo di coordinamento e regia dell’Unione, ampliando fin dall’anno in corso il numero di funzioni assegnate dai Comuni all’ente sovracomunale – spiegano dall’Unione –. Nello specifico le due funzioni che si intende attribuire all’ente a partire dal 2025 sono quelle del Personale e dei Tributi. Nella giornata di venerdì è in programma un nuovo incontro tecnico per la definizione poi delle convenzioni da sottoporre alle amministrazioni comunali. E perché il processo di trasferimento delle funzioni possa essere realizzato, sarà necessario il via libera di sette Comuni su nove".

lu.pi.