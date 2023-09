Perticara apparecchia la festa: al via la ’Sagra della polenta’

Novafeltria apparecchia la prima sagra della stagione autunnale: entra in scena la polenta di Perticara. Arrivata alla 35esima edizione, la ’Sagra della polenta’ fa il suo esordio oggi e tornerà per tre domeniche consecutive (l’ultima l’1 ottobre). Appuntamento per curiosi e buongustai alle pendici del monte Aquilone, dove si potranno gustare anche trippa, cotiche con i fagioli, stufato di cinghiale e tante altre specialità. Ma sarà naturalmente la polenta a farla da padrona. L’obiettivo dichiarato della Pro Loco, che organizza l’evento, è superare i numeri dello scorso anno: oltre 8 quintali preparati e 7mila porzioni servite.

"Ogni anno miglioriamo qualità e offerta – assicura il presidente della Pro Loco, Cesare Bianchi – Il grazie di un intero paese, che dalla sagra riceve un importante indotto economico e sociale, va a tutti i volontari che permettono l’evento". Il ristorante allestito nella tensostruttura potrà ospitare 200 persone: aprirà alle 11.30 e terminerà alle 20.30. Ci saranno l’immancabile mercatino, le animazioni e l’area giochi per i bambini. La navetta gratuita, dalle 13,30 in poi (partenza da piazza Matteotti) porterà i visitatori alla scoperto del Museo Sulphur che racconta 500 anni di attività estrattiva dello zolfo. Novità di questa edizione è la camminata sul monte Aquilone: gambe in spalla oggi pomeriggio – a partire dalle 15 – accompagnati da una guida naturalistica escursionistica e da un geologo.

m.c.