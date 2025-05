Perticara, cimitero nell’abbandono: "Una grande offesa ai nostri morti"

C’è un dolore che si rinnova ogni volta che si varca il cancello del cimitero di Perticara. Non è solo quello del ricordo, ma quello più amaro dell’indifferenza. A denunciarlo è il gruppo “Miniera vive”, formato da cittadini legati alle radici minerarie di un territorio che, dopo la chiusura dello stabilimento della Montecatini nel 1964, ha visto l’esodo di tante famiglie, oggi tornate a Perticara per rendere omaggio ai propri cari.

Ma ciò che li accoglie è un degrado inaccettabile. Il cimitero versa in condizioni di trascuratezza che offendono la memoria dei defunti e la dignità dei visitatori. I pluviali, rubati anni fa, non sono mai stati sostituiti: ogni pioggia genera schizzi incontrollati e infiltrazioni che stanno logorando il fabbricato. Le strutture mostrano i segni evidenti dell’abbandono: mattonelle sconnesse, gradini sdrucciolevoli, pericoli concreti per chi si reca a far visita ai propri morti.

A mancare non è solo la manutenzione, ma il rispetto. "Il Comune, responsabile di garantire la decenza di un luogo così sacro, sembra aver voltato lo sguardo altrove", dicono i membri del gruppo. Impianti elettrici, scarichi, servizi igienici: tutto appare trascurato, come se il cimitero fosse un peso da ignorare e non un luogo da custodire.

“Miniera vive” lancia un appello forte e accorato: "Non si può chiedere memoria e poi permettere l’incuria. I nostri morti meritano silenzio, ma anche rispetto". Un’intera comunità si stringe attorno a questa denuncia, chiedendo interventi urgenti e un impegno concreto per restituire dignità a chi non c’è più.