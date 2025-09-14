Perugia-Assisi, in cammino per la pace

Rimini si schiererà dalla parte della pace e lo farà in un cammino lungo 24 chilometri, da Perugia fino ad Assisi. È stata confermata nell’ultima seduta della giunta la partecipazione, con

l’Associazione Rete Pace Rimini, alla Marcia della pace e della fraternità Perugia-Assisi, il 12

ottobre. L’iniziativa, che quest’anno punta ad essere ancora più grande, è promossa dalla

Fondazione PerugiAssisi e da oltre sessant’anni vede riunire migliaia di persone e organizzazioni di tutt’Italia. ‘’Immagina’’ è il nome del programma in cui rientra questa edizione e che fa riferimento sia alle parole del capolavoro di John Lennon, ‘’Imagine’’, sia all’intenzione di generare, grazie all’immaginazione, nuove idee e risolvere le problematiche del presente per ottenere un futuro migliore. Per questo motivo l’iniziativa spera nel coinvolgimento dei giovani, coloro che si pensa debbano essere i protagonisti di questo cambiamento. Dalle scuole ai centri giovani, anche l’Amministrazione di Rimini si muoverà per incoraggiarli a partecipare alla Marcia, nella speranza di sensibilizzarli ai temi della pace e della solidarietà, oggi estremamente attuali. "Forse mai come quest’anno la partecipazione alla Marcia Perugia-Assisi ha un valore più che simbolico – ha commentato l’assessora Francesca Mattei (foto), che insieme alle realtà associative, sindacali e politiche del territorio e ai cittadini parteciperà al cammino – È un momento di presa di posizione, individuale e collettiva, per spingersi verso un altro orizzonte che oggi appare utopico ma che è possibile se perseguito insieme". Ha poi confermato che "sono già tanti i pullman che partiranno da Rimini alla volta di Perugia, a conferma di una comunità che non dimentica le ferite della guerra e che sa da che parte stare: dalla parte della pace".

Anna Bellocchi