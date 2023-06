Pesaresi revisited negli ultimi Biglietti agli amici

Immagini, parole e musica per l’ultima giornata del festival Biglietti agli amici che chiude stasera la sua tre giorni. Appuntamento alla piazza sull’Acqua, alle 20.30, con l’incontro "La voce oltre il mare", dedicato al fotografo Marco Pesaresi, scomparso nel 2001. Il festival lo celebra con una testimonianza-video della sua arte e attraverso lo sguardo di Mario Beltrambini e Jana Liskova, curatori della mostra fotografica "Rimini Revisited - Oltre il mare", un duplice percorso in allestimento fino al 24 settembre nell’Ala di Isotta di Castel Sismondo, e a Savignano. Alle 21, la manifestazione prosegue con "La voce del dolore", appuntamento con Matteo B. Bianchi e Antonella Lattanzi, autori dei libri "La vita di chi resta" e "Cose che non si raccontano", due romanzi che fanno affiorare la voce spietata di una tragedia e la speranza che ne consegue. È invece un percorso nella dimensione più onirica quello in compagnia dello psicoanalista Vittorio Lingiardi. Alle 22 si parla della "Voce del sogno", uno zoom su queste immagini di pensiero, racconti involontari che parlano di noi e chiedono ascolto. Finale con la band Corner in Bloom. L’ingresso è gratuito.

Lina Colasanto