Pesca alla tratta con il vescovo

La tradizione della pesca alla tratta rivive sulla spiaggia libera del porto. Una dimostrazione di questa pratica antica, ormai caduta in disuso ma sempre ricca di fascino, sarà l’ingrediente principale dell’evento che si terrà il 17 settembre. Rimini in festa ringrazia è il titolo della manifestazione, nata da un’idea di monsignor Nicolò Anselmi, vescovo di Rimini, con il coinvolgimento di tutte le associazioni di categoria, delle cooperative e degli altri enti. Sarà l’occasione per rivolgere un "ringraziamento a tutto il territorio, agli operatori del settore turistico e a tutti coloro che hanno contribuito al grande successo di questa magnifica estate, turisti e riminesi stessi". Nella spiaggia libera di piazzale Boscovich (dalle 17) andrà in scena la rievocazione della pesca alla tratta, alla quale prenderà parte anche il vescovo Anselmi. La serata proseguirà dalle 19, sotto la ruota panoramica, con degustazioni gratuite di piada, crostini, sardoni, vongole, bevande e vino dei colli riminesi. Ad accompagnare la festa saranno le note dal vivo di Musicadesnuda. Nel finale spazio al saluto di monsignor Anselmi.

Anche Riccione, per il quarto anno, si prepara a rievocare la pesca alla tratta, in tempi di guerra praticata soprattutto dalle donne. L’appuntamento è per oggi alle 17 al bagno 90, accanto al porto canale, sul lungomare della Libertà.