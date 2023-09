Pesca ’miracolosa’. Banchi presi d’assaltoper triglie e canocchie: "A ruba il granchio blu"

Una pesca ’miracolosa’. In mare e sui banchi. Triglie e sogliole, seppiolini e canocchie, mazzancolle e razze: ce n’era davvero per tutti i gusti ieri mattina al Mercato coperto, preso d’assalto in poche ore da migliaia di riminesi. Con la fine del fermo pesca i pescherecci sono tornati a riempire le reti. Un’ottima ripartenza, per quantità e qualità del prodotto, tanto che molti banchi di pesce fresco del Mercato coperto ieri alle 11 avevano già praticamente esaurito la merce. E nelle reti è finito anche il granchio blu, la specie ’aliena’ che sta facendo tanti danni in Adriatico (specie agli allevamenti di vongole), ma che a tavola è una "prelibatezza".

Ieri al Mercato coperto si poteva comprare il granchio blu a 4 o 5 euro al chilo. "Noi l’abbiamo venduto bene – dice Pino Conti – Anche perché la gente, a furia di sentirne parlare, lo compra". "Di granchio blu ancora non se ne trova molto, quello che avevamo disponibile ieri l’abbiamo venduto tutto in poche ore", sorride Pasquale ’Paco’ D’Ursi’. Per forza, "è la novità – sorride Jessica Pizzi, mentre sistema gli ultimi esemplari rimasti – Come utilizzare il granchio blu in cucina? È ottimo per farci sugo e brodetti, ma si può mangiare anche così, magari preparandolo alla catalana". Ma di casse di granchio blu ieri non c’erano tante. I banchi invece erano piene di triglie, sogliole, seppiolini, canocchie. I prezzi? "Buonissimi – assicura Conti – Sogliole dai 10 ai 15 euro al chilo, triglie dai 6 agli 8, seppie a 14 euro. Meglio di così...". A ruba anche le mazzancolle e le canocchie. "La gente – assicura Nadia Lisi dal suo banco – aveva proprio voglia di comprare il pesce fresco. È stato un assalto, anche perché la pesca è andata molto bene e i prezzi sono decisamente abbordabili, alla portata di tutti". C’è chi ha fatto scorta, acquistando pesce in quantità da conservare in congelatore. "Ho fatto incetta di triglie e soaso (il rombo liscio, ndr) da tenere anche in freezer – ammette Corrado Martignoni – I prezzi? Buoni in generale, ma un po’ cari per le mie tasche. Per questo ho comprato soprattutto triglie".

Uno dei ’decani’ dei pescivendoli riminesi, Loris Giovannini – che fa questo mestiere da 55 anni – mostra fiero ai clienti razze e altri prodotti: "La fine del fermo pesca per noi è come la vendemmia: questi sono i giorni migliori per comprare il pesce, sia per la grande quantità e varietà di prodotto sia per i prezzi. Vendiamo le mazzancolle a 10 euro: quando ricapita?". È da sempre così, quando finisce il fermo pesca. Ma stavolta l’assalto, se possibile, è stato maggiore degli anni passati. Perché anche i prezzi del pesce nei mesi scorsi erano schizzati alle stelle. "Adesso invece si compra molto bene, chi ama il pesce fa bene ad approfittare del momento". L’assalto si ripeterà anche oggi, al Mercato coperto e nelle altre pescherie. E i riminesi si fregano già le mani: vuoi mettere il brodetto con il granchio blu?

Manuel Spadazzi