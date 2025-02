Pescare show alla Fiera. Esposizioni e innovazione, grandi esperti del settore

Da oggi a domenica, Rimini ospita per la prima volta Pescare Show, il salone di riferimento per gli appassionati di pesca sportiva e nautica, organizzato da Italian Exhibition Group. Un evento imperdibile per chi ama il mondo della pesca, con esposizioni, dimostrazioni tecniche, gare e incontri con esperti del settore.

La fiera sarà un punto di riferimento per professionisti e amatori, che potranno scoprire le ultime novità in fatto di attrezzature, elettronica e imbarcazioni, oltre a partecipare ad attività che coinvolgono il territorio. La pesca sportiva è un settore in crescita e in Emilia-Romagna conta circa l’8% dei tesserati FIPSAS - Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee. Tra gli appuntamenti più attesi, il 1° Trofeo di Pesca al Colpo ‘Pescare Show’, che si svolgerà domenica 9 febbraio al Lago Pascoli. I vincitori saranno premiati nel pomeriggio in fiera. Sempre domenica mattina, la Darsena di Rimini ospiterà dimostrazioni di Light Rock Fishing, tecnica di pesca con attrezzature leggere, a cura di Fishing & Biodiversity. Grande attesa anche per la premiazione del 1° Trofeo Repubblica di San Marino ‘Pescare Show’, una gara di moto d’acqua organizzata da Aquabike San Marino che si è svolta il 26 gennaio nelle acque del Lido San Giuliano. Un evento che ha visto la partecipazione di oltre 30 atleti.

Pescare Show non è solo esposizione, ma un’esperienza a 360° per gli appassionati di pesca. I visitatori potranno scoprire le ultime innovazioni dei grandi marchi del settore come Trabucco, Tubertini, Maver, Artico, e brand specializzati nella pesca in mare come Sunrise, Avet Reel, Jatsui, Tica, Falcon e tanti altri. Per gli amanti della pesca a mosca, saranno presenti H2O, The Butcher, Fly Shop La Vallata e tanti artigiani che presenteranno attrezzature esclusive. Inoltre, chi sogna viaggi di pesca avventurosi potrà incontrare tour operator come Go to Fish, River Fishing Mongolia, Denmark Fishing Lodge e molti altri.

Ampio spazio sarà dedicato alla nautica con l’anteprima mondiale del Tuccoli T295 SF Montecristo, una barca pensata per la pesca sportiva e la crociera.