Pescare show, oggi la chiusura. Ultima sfida al portocanale di Rimini

Si chiude oggi alla Fiera di Rimini la manifestazione Pescare Show che estenderà i propri confini fino al Lago Pascoli in via Brenta a San Mauro Pascoli, dove si terrà il 1° Trofeo di Pesca al colpo con premiazione dei vincitori in fiera nel pomeriggio alle 15, e al Club Nautico, sul portocanale di Rimini, dove dalle 8.30 alle 10.30 andrà in scena l’attività di Light Rock Fishing, organizzate da Fishing & Biodiversity. Sempre in mattinata, in fiera, è in programma la conferenza stampa a cura di Fipsa

per presentare i mondiali di pesca sportiva in Italia nel 2025. Inoltre, ci saranno dimostrazioni di Fly casting di Chris Rownes, specialista nelle tecniche di lancio Spey con la canna a una mano con oltre 45 anni di esperienza nel fly fishing.