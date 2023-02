Pescatori infuriati Lettera al ministro: "Esclusi dai ristori, colpa della burocrazia"

Una lettera aperta, inviata alla ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Elvira Calderone, per chiedere il suo intervento così da sanare una difficile situazione, risalente al precedente Governo, che pesa sulla marineria riminese. A scriverla è il presidente di Legacoop Agroalimentare nazionale, Cristian Maretti secondo cui a causa di un intoppo burocratico i pescatori della città romagnola sono rimasti esclusi dai contributi per il fermo pesca 2020 determinato dall’emergenza Covid. Nel dettaglio, viene evidenziato, a far perdere i fondi attesi alla marineria riminese è stato il ritardo di tre giorni, causato da un invio telematico, nella presentazione della documentazione relativa ai ristori per il fermo pesca. Formalmente, viene sottolineato, la contestazione è ineccepibile e "il 30 gennaio del 2023 viene spiegato, con il più educato dei toni burocratici da una nota del Ministero, che i tre giorni di ritardo prevalgono su tutto e su qualunque altra considerazione" Tuttavia, nonostante l’ineccepibilità, argomenta Maretti, la speranza è che si possa riaprire la vicenda. "Una lettera aperta è di per sé l’ammissione di una sconfitta, in questo caso non solo come presidente di un’organizzazione di rappresentanza ma anche di un cittadino di fronte alle istituzioni della Repubblica. Considerando però l’eccezionalità a cui tutti abbiamo dovuto fare fronte, e l’impiego consistente di fondi a ristoro di ogni tipo di categoria - aggiunge riferendosi ai difficili mesi della pandemia - ci saremmo aspettati dal Governo maggiore comprensione per i pescatori, a cui non si può fare una colpa di essere poco esperti di invii digitali. Sappiamo che la ministra Calderone è appena entrata in carica, ci appelliamo a lei un’ultima volta per capire se è possibile riaprire la vicenda".