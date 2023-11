Pesce in ’nero’, scatta il sequestro. Operatori multati per 27mila euro

Lotta la pesce ’nero’. È quella portata avanti dalla Guardia costiera nell’ambito di un’operazione regionala di vigilanza sull’attività di pesca e a seguito della quale nel solo compartimento marittimo di Rimini (che comprende anche Bellaria-Igea Marina, Riccione e Cattolica) ha consentito di sequestrare oltre due quintali di prodotti ittici non tracciati e a staccare 17 verbali amministrativi, per una cifra complessiva vicina ai 27mila euro.

Nello specifico, sono stati 85 in tutto i controlli effettuati nel nostro compartimento marittimo da parte dei militari della Guardia costiera, che hanno rivolto la propria attenzione su esercizi commerciali, mezzi refrigerati su strada, pescherie, ma anche ristoranti, grossisti e pescherecci. Un gran numero di attività finite sotto la lente e nei confronti delle quali appunto sono arrivate 17 multe per 27mila euro complessivi di sanzioni oltre ai due quintali di prodotto. Per la precisione: nove sono stati i verbali da 1.500 euro per la mancata tracciabilità del prodotto proveniente dalla pesca.

Sono invece sei le multe da duemila euro arrivate nei confronti di chi ha violato le norme in materia di igiene per molluschi non correttamente etichettati. Ancora, un peschereccio è stato sanzionato per la mancata registrazione del Log book di bordo. Secondo il regolamento europeo infatti vi è l’obbligo da parte del comandante di un peschereccio in corso di navigazione di trasmettere le informazioni dello strumento e-Log Book alle autorità competenti quale membro di bandiera almeno su base giornaliera ed entro le 24 anche in assenza di catture. Compito questo che, come accertato dalla Guardia costiera, il comandante aveva omesso di compiere.

Nell’ambito della maxi operazione ’Delta’ sono stati impegnati anche gli agenti di polizia marittima dei comandi di Cattolica, Riccione e Bellaria, oltre a quelli del comando centrale di Rimini. L’operazione si è svolta nelle settimane di ottobre e in simultanea con altri compartimenti marittimi regionali, arrivando a totalizzare quindi 31 sanzioni amministrative pecuniarie (oltre la metà dunque nel solo territorio di competenza riminese) per un totale di 46mila euro e oltre una tonnellata di prodotto ittico irregolare sequestrato lungo tutta la costa dell’Emilia-Romagna.

f.z.