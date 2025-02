Peschereccio affondato: "Attendiamo la rimozione"

Qualche turista, passeggiando in via Destra del Porto, non ha potuto fare a meno di fermarsi davanti al relitto semi-inabissato e ha pensato bene di scattare una foto ricordo. "Di sicuro non è questa la cartolina migliore per Rimini" commenta un diportista. Una cosa è certa: sei mesi sono trascorsi dall’affondamento del peschereccio ’Genius’, appartenuto ad un armatore di Fano, finito sott’acqua nel settembre dello scorso anno e lì rimasto nell’indifferenza quasi generale. L’imbarcazione si trovava ormai in disarmo da due anni e a causa di danni al motore attendeva la sua futura demolizione. Il mare ha però accelerato i tempi riempiendo lo scafo fino al definitivo inabissamento. Guardia costiera e vigili del fuoco sono intervenuti prontamente mettendo in sicurezza l’area. A seguito della dispersione del carburante in acqua, è stata anche compiuta un’operazione di bonifica. Tuttavia, da quel giorno di settembre, il relitto è rimasto fermo al suo posto, e continua a fare brutta mostra di sé in via Destra del Porto. Non certo un bello spettacolo, che ha fatto storcere il naso a parecchie persone, inclusi i soci del Club Nautico che da mesi chiedono alle autorità di intervenire per risolvere la situazione e fare in modo che i rottami del peschereccio possano essere rimossi. A quanto pare si tratta di un problemi di costi: gli eredi dell’armatore non sarebbero infatti in grado di sostenere le spese di un eventuale intervento (si parla di alcune decine di migliaia di euro). "Non so quale sia la situazione quindi non posso esprimermi nel merito. Di certo però non è normale che il relitto sia lì abbandonato dallo scorso settembre" dice Gianfranco Santolini, presidente del Club Nautico di Rimini. Concetto ribadito e condiviso anche da altri soci per i quali si pone anche "una questione di decoro della nostra città". Insomma: al porto sono in tanti a chiedersi quando e se la carcassa del peschereccio sarà finalmente ripescata e portata via.