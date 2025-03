Peschereccio affondato: terminato il recupero. Ora parte la demolizione

Da domani cominceranno a smontarlo pezzo per pezzo. Ma le operazioni per portare sulla banchina il peschereccio Genius, inabissatosi il 2 settembre scorso, si sono rivelate più complicate del previsto. Il recupero del peschereccio è iniziato giovedì con l’ausilio di due gru. L’intervento, realizzato da una ditta specializzata con la collaborazione di capitaneria di porto, vigili del fuoco e protezione civile, stato però più difficile di quanto si potesse immaginare. Il peschereccio era ancora rigonfio d’acqua, e per questo durante le operazioni di sollevamento si è anche rotto in un punto. Ci sono volute parecchie ore, prima di far uscire tutta l’acqua imbarcata dal Genius. Ieri, finalmente, si sono create le condizioni per completare le operazioni di alaggio, e il peschereccio è stato portato sulla banchina. Non c’è stato sversamento di carburante nelle acque del porto.

Da domani comincerà la demolizione della barca, che verrà smontata pezzo per pezzo. L’intervento di recupero del Genius è stato realizzato anche grazie all’impegno economico dell’armatore e della Cooperativa dei lavoratori del mare, sotto la supervisione dell’Autorità marittima, della capitaneria di porto e del Comune.