Peschereccio inabissato al porto. Via alle operazioni di recupero della barca affondata sei mesi fa

A sei mesi dall’inabissamento nel porto – la sera del 2 settembre – sono partite finalmente le operazioni di recupero del peschereccio Genius. Saranno completate nei prossimi giorni, poi la demolizione. Il complesso intervento, in via Destra del Porto, ha visto l’impiego di due gru con portata fino a 500 tonnellate l’una, oltre a una squadra di subacquei e alle unità della Capitaneria che, sia in banchina che in acqua, hanno presidiato l’area tenendo alla larga i curiosi. L’intervento prevede una prima fase di alaggio in banchina del relitto e il suo successivo sezionamento e demolizione. Fin da subito dopo il knock down del Genius, che era fermo da due anni in porto in attesa di demolizione, la Capitaneria, in collaborazione con vigili del fuoco e volontari della Protezione civile, aveva attuato azioni anti inquinamento e di bonifica dell’area, effettuate da una ditta specializzata che ha fornito barriere e panne assorbenti per il carburante disperso, su ordinanza del Comune. "L’intervento si sta realizzando – sottolinea Palazzo Garampi – anche grazie all’impegno materiale ed economico dell’armatore (di Fano, ndr) e della Cooperativa Lavoratori del Mare, che si è adoperata nel trovare le soluzioni migliori, poi messe in campo, nonostante le difficoltà tecniche". Il Comune sottolinea anche il ruolo della società Petroltecnica "intervenuta tempestivamente con personale qualificato e mezzi antinquinamento". Nonché la "fondamentale professionalità dimostrata dalla ditta Nautic srl di Forlì, che ha diretto le delicate operazioni di recupero del relitto". L’autorità marittima e l’amministrazione comunale "hanno indicato alla ditta esecutrice tutte le prescrizioni previste a tutela della sicurezza della circolazione in ambito portuale".

Mario Gradara