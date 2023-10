Pescheria blindata. Spacciatori in fuga dai pattuglioni speciali. Identificate 140 persone

Via gli spacciatori. Identificate in poche ore oltre 140 persone, tra cui 72 minorenni. Ed è soltanto l’inizio. Perché lo spiegamento di forze dell’ordine visto sia venerdì sera che ieri, tra piazza Cavour e l’area della Vecchia pescheria, si ripeterà ogni fine settimana. Il piano per ’blindare’ la movida nel centro storico è scattato l’altra sera, coordinato dalla Questura dopo le indicazioni fornite dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica riunito dalla Prefettura.

Oltre una quarantina gli uomini schierati tra poliziotti, carabinieri, militari della guardia di finanza con i cani anti-droga, agenti della polizia locale e anche soldati dell’Esercito. Stavolta non si sono limitati a presidiare piazza e i locali, ma hanno fermato e identificato tantissime persone: oltre 140 solo venerdì sera, delle quali la metà (72) minorenni. I controlli hanno messo in fuga gli spacciatori che di solito entrano in azione alla Vecchia pescheria nei weekend. Alcuni di loro, volti noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati e perquisiti. Non ci sono stati arresti: vista l’aria che tirava, nessuno dei pusher aveva portato droga con sé. Sono stati tenuti a bada anche ragazzini terribili che, sempre più spesso (anche sabato scorso) provocano risse e disordini. Ad alcuni di loro sono stati sequestrati zaini, bottiglie e altri oggetti. I poliziotti hanno girato anche nei varai locali, impiegando agenti in borghese. E durante la serata più volte il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore alla polizia locale hanno fatto un sopralluogo in centro, per vedere la situazione.

Un’azione massiccia e preventiva in centro, quella da parte delle forze dell’ordine, che venerdì ha dato i suoi frutti. "Se tutte le serate fossero come venerdì, sarebbe stupendo. Da anni non si lavorava così bene, i clienti sono rimasti soddisfatti. C’è chi ha paura a venire in centro, vista le risse e i problemi di spaccio. Ma venerdì tutto è filato liscio, grazie alle forze dell’ordine", sottolinea Steven Ormerod, che con la famiglia gestisce i pub Foyer e Gate 1962. "Ora speriamo solo – aggiunge Manuel El Qouqi, uno dei soci dei ristoranti Zibaldone e Osteria delle poveracce – che i controlli vadano avanti in questo modo. Più polizia in centro storico significa più sicurezza per tutti".