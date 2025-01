Petitti e il futuro del Pd : "Occorre ripartire dalla partecipazione"

Emma Petitti, con l’approvazione del programma e l’assegnazione delle presidenze di commissione, è iniziata l’era de Pascale. Impressioni? "E’ un programma che condivido, perché di grande impatto sulla quotidianità delle persone, a partire da sanità pubblica e welfare. Così come tutela idrogeologica e transizione ecologica, a cui ne aggiungo altri tre: i diritti, a partire da quello delle donne, la casa e il lavoro. Poi è il metodo che dovrà fare la differenza".

A cosa fa riferimento? "Al grande rimosso di queste elezioni regionali, l’astensionismo. La provincia di Rimini è stata quella dove si è votato meno, con il picco del 59% di astenuti, una involuzione preoccupante. Se non si fa parte da qui ogni politica rischia di rimanere parziale e depotenziata".

La partecipazione, con statuto, innovazione e semplificazione, è una delle deleghe della Commissione VII, di cui è stata eletta presidente, come intende interpretarla? "Come strumento di partecipazione sociale alla vita democratica, Serve ripartire dal coinvolgimento dei territori, dalle periferie urbane a quelli montani, e da fasce di popolazione che non si sentono rappresentati, come i giovani, ma anche chi pur lavorando non riesce viver dignitosamente e viene affascinato dalle scorciatoie del populismo".

Partecipazione, come favorirla? "In tutta l’Emilia-Romagna le amministrazioni si stanno dotando di nuove forme di partecipazione, anche alla luce dei tanti comitati che sorgono sui territori. A Rimini guardo con interesse ai Forum deliberativi di quartiere, una scelta forte dell’amministrazione che, dopo anni, tornerà a dotarsi di uno strumento per promuovere la cittadinanza attiva".

Quali sfide per il Pd riminese? "Il rilancio del partito coi prossimi congressi. Ci arriveremo con un Pd in crescita, grazie anche al lavoro della segretaria Schlein. Servirà però allargarsi ad altri pezzi di società, ascoltare il dissenso e coltivare il pluralismo, che è un valore e non un pericolo".

Nel Pd c’è chi guarda al centro e a federatori: cosa ne pensa? "Accolgo con favore il dinamismo delle varie anime del partito, compresa quella cattolica democratica che è parte fondante del Pd. Io però guardo più a sinistra, perché penso che siano proprio i temi come il lavoro povero, il welfare e i diritti ad avere oggi più bisogno di essere, valorizzati e rappresentati".