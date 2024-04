Petitti: "Non basta fare alloggi popolari. Soluzioni anche per gli studenti"

Emergenza casa: si può e si deve fare di più, anche a Rimini. A dirlo è Emma Petitti, la presidente del consiglio regionale. Che ricorda i numerosi investimenti della Regione per risolvere il problema alloggi, ultimo il bando da 7 milioni di euro (destinato alle imprese e alle cooperative edilizie) per realizzare case con affitto calmierato. Ma l’emergenza "in alcune città, Rimini compresa, non riguarda solo i residenti, ma anche gli studenti universitari". Per questo "io credo non sia sufficiente pensare di risolvere il problema unicamente con l’aumento di alloggi popolari – conclude la Petitti – È necessario valutare anche la costruzione di nuove abitazioni in edilizia convenzionata".