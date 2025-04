Petitti (Pd):: "La soglia al 40% per i sindaci è una sciagura"

"Decreto leggi elezioni è una sciagura da scongiurare, azzererebbe la partecipazione. In provincia Rimini, Riccione, Santarcangelo, Cattolica e Bellaria eleggerebbero sindaco solo con il 40%". Lo afferma la consigliera regionale Emma Petitti (Pd). "Una provocazione inaccettabile del centro destra che mina la partecipazione civica – aggiunge sull’emendamento siglato dai capigruppo di maggioranza al Senato, che punta ad abbassare al 40% la soglia dei consensi oltre la quale non si va a ballottaggio nei Comuni sopra i 15mila abitanti. "Una sciagura a cui opporsi in ogni modo – continua – e un segnale gravissimo di disimpegno alla partecipazione pubblica, già in crisi negli ultimi anni, a cui invece come Regione Emilia-Romagna stiamo cercando di dare ossigeno e sostegno". Al via i lavori della Commissione Statuto e Partecipazione, presieduta dalla consigliera riminese: 122 progetti già approvati e 670 mila euro per il prossimo triennio.