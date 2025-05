Petitti possibile vice regionale: "Con Tosiani per un partito unito"

Un’investitura che ha il sapore della fiducia e della visione condivisa. Ieri mattina, a Forlì, durante un incontro con la segretaria nazionale Elly Schlein, Luigi Tosiani – candidato alla riconferma come segretario regionale del Pd dell’Emilia-Romagna – ha annunciato l’intenzione di nominare Emma Petitti come vice segretaria regionale in caso di vittoria congressuale. Un’indicazione chiara, che rilancia il ruolo della consigliera regionale riminese all’interno della squadra democratica.

Petitti ha accolto con emozione la proposta, sottolineando l’importanza di questa fase congressuale come momento di rilancio e ricostruzione. "Sono grata per la fiducia espressa da Luigi Tosiani – ha dichiarato – e affronterò questo percorso con spirito di responsabilità. Il nostro obiettivo è rafforzare il Pd, promuovendo il pluralismo e l’unità, ampliando la partecipazione e mettendo al centro temi cruciali come lavoro, diritti, ambiente, pace e giustizia sociale".

In prima linea anche nella battaglia per i referendum su lavoro e cittadinanza, Petitti ha voluto legare la sua visione politica alla ricorrenza del Primo Maggio. "Questa giornata – ha detto – assume un valore ancora più profondo: difendere il lavoro e riconoscere i diritti di chi contribuisce al Paese è una scelta di civiltà. Serve un Pd che non lasci indietro nessuno e che abbia il coraggio di sfidare la destra sulla questione sociale".

Con passione e pragmatismo, Emma Petitti si prepara dunque a un ruolo chiave nel futuro del Pd regionale, a sostegno di Elly Schlein e di un’idea di partito aperto, progressista e vicino ai territori.