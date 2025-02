Pettenati, un talento decollato da Bellaria

di Mario Gradara

"Finché vedrai sventolar bandiera gialla tu saprai che qui si balla ed il tempo volerà". E’ un passaggio di ‘Bandiera Gialla’, hit senza tempo, secondo la leggenda ‘scritta in mezz’ora sulla spiaggia di Rimini’, con la quale Gianni Pettenati ha fatto ballare una generazione intera di italiani. Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa del 79enne cantante, musicista, critico musicale, autore di romanzi e testi teatrali. Nato a Piacenza nel 1945, l’artista è morto l’altro ieri ad Albenga, in provincia di Savona, dove viveva con la famiglia. A vent’anni, nel 1965, Pettenati vinse il Festival delle ‘Voci nuove da tutta Italia’ di Bellaria – cui aveva partecipato anche l’anno precedente – organizzato da Otello (Mario) Mantovani con il supporto dell’Azienda di Soggiorno. Quel trionfo, nella Sala Danze del dancing Cristallo, è il punto di partenza della sua carriera. Sulla scia di quel successo entra a far parte del gruppo degli Juniors con il quale l’anno successivo incide il suo primo 45 giri, la cover di Like a Rolling Stone di Bob Dylan: ‘Come una pietra che rotola’. Il Festival delle ‘Voci nuove’ di Bellaria negli anni Sessanta era una manifestazione canora importante, una passerella nazionale che nel 1962, alla prima edizione - aveva incoronato vincitore uno sconosciuto 17enne di Monghidoro, Gianni Morandi".

Da giovane Gianni Pettenati era un assiduo frequentatore di Bellaria – ricorda Corrado Stievano - e lo si vedeva un po’ ovunque legato al nostro paese da quando nel 1965 vinse il Festival Voci nuove. Il primo taglio di capelli a Bellaria se lo fece dal nostro barbiere Tonino, su viale Panzini , dove poi al bisogno ci tornava". "Pettenati – continua Stievano – era molto amico di Gildo il calzolaio, e spesso li si vedevano insieme a mangiare e bere al ristorante Il Grappolo, in quegli anni di fronte la stazione di Bellaria. Tornò anche successivamente, aveva conservato amicizie". Negli scorsi anni ci fu anche un incontro ‘ufficiale’ alla biblioteca comunale con l’allora sindaco Gianni Scenna.