Piada night, un evento firmato Masterchef Lo chef Aquila vola tra le tipicità italiane

Sarà in piazza del Tramonto a Cattolica l’incontro tra il Masterchef Francesco Aquila e la piadina romagnola Igp. Una serata fra enogastronomia, show cooking, musica e intrattenimento. L’appuntamento è per venerdì dalle 19.30 per il ritorno a Cattolica di ’Piadina Night’, l’iniziativa itinerante che promuove questa tipicità enogastronomica, prodotto simbolo della Romagna. Ricchissimo il menù degustazione che Francesco Aquila, vincitore della decima edizione di Masterchef Italia, interpreterà con il cooking show di una piadina gourmet a sua firma. Con Aquila duetteranno Carla Brigliadori dell’associazione Chef to Chef Emilia Romagna Cuochi e Silvia Mariani, chef dell’Istituto Pellegrino Artusi che offriranno altri assaggi di piadina a farcitura tradizionale e gourmet.

Il vicesindaco Alessandro Belluzzi ribadisce che "l’amministrazione comunale è contenta che il Consorzio sia tornato a Cattolica dopo l’esperienza molto positiva dello scorso anno. L’enogastronomia e la valorizzazione del territorio sono un asset strategico sui quali abbiamo investito molto come Amministrazione comunale".

Ecco le eccellenze presenti. Lo Squacquerone Dop del Caseificio Pascoli, i salumi Piacentini Dop, la Mortadella Bologna Igp, il Grana Padano Dop, l’aceto balsamico di Modena Igp, la patata di Bologna Dop. Ma anche le seppie dell’Adriatico con i piselli a cura dei pescatori di Cattolica, l’aglio nero di Voghera di Nero Fermento, la Cipolla dorata di Medicina. Ad accompagnare la serata il violino di Desislava Kondova, la musicista bulgara, riminese d’adozione, considerata in Europa un vero e proprio fenomeno musicale.