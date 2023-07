Piadine in regalo ai caselli dell’autostrada

Un sapore inconfondibile, destinato a rimanere a lungo impresso nella mente (e nel palato). Come quello della piadina romagnola che i turisti in partenza per tornare a casa troveranno oggi al casello autostradale di Riccione. Dopo il successo riscosso lo scorso anno, anche quest’estate Riccione Piadina, azienda specializzata nella produzione di piadina romagnola, offrirà degustazioni e regalerà confezioni di "Meraviglie di Piadina" come souvenir per salutare i vacanzieri e soprattutto invitarli a tornare a Riccione e in Romagna. Ogni domenica di luglio, dalle 16, i ragazzi e le ragazze di Riccione Piadina saranno al casello per distribuire deliziose piadine alle automobili in fila per immettersi in A14. Domenica scorsa, in occasione della prima giornata all’insegna dello slogan "Riccione Piadina: ciao!", sono state donate oltre 10mila confezioni e offerti altrettanti assaggi di piadina e cioccolato. Lo scorso anno erano state distribuite complessivamente 55mila confezioni di piadina souvenir, accompagnate da 70mila degustazioni. "Non vediamo l’ora di superare i nostri stessi record e di diffondere ancora più gioia attraverso il nostro gustoso saluto" afferma Roberto Bugli, titolare di Riccione Piadina e ideatore del museo Piadina Experience.