Piano asfalti, previsti interventi sulle strade per quasi due milioni di euro in un anno

Il Comune di Cattolica annuncia un piano di riqualificazione delle strade cittadine, per un investimento complessivo di 1 milione e 620 mila euro. I primi interventi partiranno ad aprile, con i lavori in via Michelangelo e via Lugo. "Prosegue il grande lavoro di manutenzione straordinaria della nostra città – spiega l’amministrazione – con il piano asfalti 2025 investiamo oltre 1 milione e 600 mila euro per migliorare la viabilità, riqualificare strade e marciapiedi e rendere Cattolica più sicura e accogliente". Così pure l’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Uguccioni: "Stiamo proseguendo con un’importante opera di manutenzione straordinaria, dando risposta alle necessità segnalate dai cittadini durante gli incontri pubblici". Particolare attenzione verrà data a via Carpignola, nel tratto tra via Allende e la scuola materna Ventena, considerato un importante collegamento tra il polo scolastico, la zona residenziale e l’area commerciale. In via Donizetti verrà ripristinato l’intero manto stradale, con interventi che interesseranno anche parcheggio e vie Albioni e Corelli. Via Oberdan vedrà la sistemazione del manto stradale e anche via Verdi sarà oggetto di un’importante riqualificazione, con la conclusione dei lavori pure sui marciapiedi nel tratto tra piazza De Curtis e via Irma Bandiera, garantendo una larghezza pedonale di almeno 90 centimetri. Un intervento specifico sarà dedicato a via XXIV Maggio, dove, oltre alla nuova asfaltatura, verrà posta particolare attenzione ai marciapiedi in porfido, oggi sconnessi e potenzialmente pericolosi.

lu.pi.