Piano caldo: 3.200 persone monitorate

Sono 3.200 le persone del distretto di Rimini che, dal 15 giugno, sono state contattate dal Nucleo fragilità anziani nell’ambito del Piano caldo messo in atto dal Comune di Rimini in sinergia con Ausl, Protezione Civile e associazioni. Un programma di supervisione – che sarà attivo anche a settembre – per mitigare l’impatto delle ondate di calore attraverso una supervisione telefonica delle persone più anziane e fragili operativa dal lunedì al venerdì. Un servizio di ‘sentinella’ per accertarsi dello stato di salute dei cittadini più in là con l’età. Oltre a consigli e indicazioni su come affrontare le giornate più afose, il servizio può svolgere azioni a supporto della domiciliarità con l’effettuazione di commissioni specifiche (che vanno dalla spesa al supermercato al ritiro di medicinali in farmacia). In caso di necessità, sono anche gli stessi cittadini che possono rivolgersi al Nucleo Fragilità Anziani chiamando al numero di telefono dedicato 05411490572 o, in alternativa, scrivendo una mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected].