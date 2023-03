Piano contro il maxi ingorgo e rinforzi da Roma

Il ponte per la festa della Repubblica. Il concerto di Vasco Rossi al ’Romeo Neri’, che si terrà proprio la sera del 2 giugno. E poi la fiera di Rimini wellness, in calendario dall’1 al 4 giugno. Ci sono tutti gli ingredienti perché quello rischi di diventare il weekend del grande ingorgo, considerando anche i disagi al traffico causati dal cantiere sulla Ss16 per la nuova rotatoria all’incrocio con la superstrada di San Marino.

Quando si è capito portare Vasco a Rimini non era solo un sogno, il Comune ha avviato il confronto con Prefettura e Questura, per lavorare da subito a un piano straordinario della viabilità per quei giorni. Ora che si è concretizzata l’operazione con Vasco Rossi, che sarà qui già da maggio per fare le prove generali del tour e poi farà allo stadio il primo concerto, il piano del traffico diventa una priorità. "Ci sarà bisogno – spiegano da Palazzo Garampi – di mettere in campo una macchina organizzativa molto consistente, paragonabile a quella vista l’anno scorso anno a maggio per il raduno degli alpini, e per il Jova Beach Party del 2019 a Miramare". Un piano straordinario per fare fronte "a un flusso straordinario di persone". I numeri parlano da soli: al concerto di Vasco sono attese oltre 22mila persone, Rimini wellness è una manifestazione capace di superare le 200mila presenze. E non vanno dimenticati poi gli altri turisti che verranno a Rimini per il ponte, per un po’ di mare e relax.

Il tema del traffico c’è tutto, per questo a Palazzo Garampi hanno messo le mani avanti, prima ancora che arrivasse l’ufficializzazione del concerto di Vasco. Il piano straordinario della viabilità sarà affrontato sicuramente in uno dei prossimi comitati provinciali per l’ordine pubblico e la sicurezza, alla presenza delle istituzioni e di tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine. E la Prefettura chiederà sicuramente rinforzi al ministero dell’Interno per quel weekend.

Andrea G. Cammarata