"Piano da 4 milioni per abbattere le barriere"

Verucchio adotta il nuovo Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) e fa un passo importante verso l’inclusività. Il piano sarà uno strumento fondamentale per garantire a tutti — in particolare a persone con disabilità, anziani e genitori con passeggini — la piena accessibilità agli spazi pubblici e agli edifici comunali e privati. Presentando il piano, che recepisce le linee guida dettate dalla Regione, i tecnici che hanno provveduto alla stesura hanno illustrato le varie criticità e realizzato ben 1.600 schede in cui sono previste le priorità negli interventi. A Verucchio alta, ad esempio, le criticità rilevate sono la mancanza di pensiline, di corrimano e problemi di pavimentazione. A Villa Verucchio si notano invece problemi di pavimentazione, di rampe o scivoli troppo ripidi, di marciapiedi troppo stretti.

Per superare tutte queste problematiche – più o meno urgenti – i tecnici hanno previsto una spesa di 3 milioni e 870mila euro. Il documento è stato pubblicato ufficialmente e resterà consultabile, fino al 23 novembre, per permettere ai verucchiesi di prendere visione del progetto e presentare eventuali osservazioni. Le osservazioni dovranno essere consegnate al Comune entro entro il 23 novembre con posta elettronica certificata (Pec).

La stesura del piano di eliminazione delle barriere architettoniche è costata circa 72mila euro, di cui 54.098 euro finanziati dalla Regione e il resto a carico del Comune. "Sia l’amministrazione, nella progettazione dei prossimi lavori pubblici, sia i privati, dovranno tenere conto delle linee di indirizzo del piano – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Luigi Dolci (nella foto)– Faccio un esempio: la pendenza delle rampe. Quella attuale è dell’8%, quella consigliata dal nuovo piano è del 5%". Per illustrare tutti gli obiettivi e gli interventi previsti dal piano, è stato indetto un incontro pubblico: si terrà venerdì 10 ottobre (alle 21) presso la sala Magnani, in piazza Malatesta. Sarà presente all’incontro anche il progettista incaricato. Sarà un’occasione di confronto diretto con ii cittadini per raccogliere idee, segnalazioni, suggerimenti utili a migliorare la fruibilità e l’accessibilità di tutto il territorio comunale. Un passo concreto, quello dell’amministrazione di Verucchio, per rendere il paese più inclusivo, accogliente e vivibile per tutti.

