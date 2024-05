"Piano da 400 milioni per la Marecchiese"

E se questa volta la Marecchiese avesse imboccato davvero la strada giusta? Se lo sono chiesto i tanti intervenuti l’altra sera al teatro Sociale di Novafeltria, all’incontro per fare il punto sulla progettazione della nuova Marecchiese, affidata dal governo ad Anas. Ospite e relatore della serata è stato il viceministro alle infrastrutture e ai trasporti, Galeazzo Bignami. All’incontro di martedì, organizzato dal comitato Valmarecchia futura, hanno preso parte i sindaci della Valmarecchia (assenti quelli di Santarcangelo e Verucchio), amministratori ed esponenti delle province toscane limitrofe, insieme a tanti residenti e imprenditori della Valmarecchia. "Il dossier della Marecchiese – ha detto Bignami – è confluito nel contratto di programma Anas, nel quale vengono considerate le priorità che giungono dalle vari regioni. La Marecchiese non era rientrata finora, così abbiamo deciso di inserirla. A settembre del 2023 Anas ha chiesto alla Provincia di Rimini un documento che consentisse un’analisi concreta: lo ha recepito e lo sta perfezionando in alcune parti".

Il viaggio per una nuova Marecchiese è partito, per arrivare al traguardo è necessario che tutto il territorio sia unito. "Ora bisogna accedere alla definizione di un ‘quadro esigenziale’, dal quale capire se il territorio ritiene necessaria l’opera – ha ammonito il viceministro – In questo caso la coesione è un fattore determinante, non ha colore politico, parte dalla gente e arriva agli amministratori".

Bignami si è spinto anche oltre, delineando le soluzioni all’orizzonte: "Stiamo valutando per il momento 4 ipotesi di tracciato, con costi diversi. Per approssimazione: si va dai 250 milioni di euro per interventi sull’esistente a 400 milioni per interventi in variante". Sollecitato su una soluzione per superare la barriera fisica più ostica, ossia Villa Verucchio, il viceministro ha chiosato: "È stato fatto un tunnel sotto la Manica, voglio sperare che si trovi un modo per bypassare Villa Verucchio". In precedenza Bignami era stato proprio nella frazione per incontrare i cittadini e i candidati della lista Verucchio che vorremmo di Fabio Fraternali. Era presente pure il candidato della lista 3V, Giancarlo Lazzaretti.

Durante l’incontro al teatro Sociale "abbiamo ribadito le motivazioni e l’importanza di un progetto per una nuova Marecchiese più funzionale e sicura – dice il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini – Anas entro luglio fornirà lo studio con ipotesi di tracciato e relativi costi e inizierà un dibattito con la comunità. Ci auspichiamo sia di massima condivisione". "Questa è una battaglia che non ha colore politico, è una battagliaa per la sopravvivenza – aggiunge il portavoce del comitato Valmarecchia futura, Alessio Amantini – Ci sono comuni della Valmarecchia che hanno perso il 50 percento della popolazione in 50 anni, in 20 il 13 per cento delle aziende ha chiuso. Solo nell’ultimo triennio si contano 200 feriti e 11 morti. Incontreremo i candidati sindaci della Valmarecchia e ricercheremo quell’unità che fin qui ha un po’ balbettato". Con lo stesso obiettivo: dimezzare i tempi di percorrenza e rendere più sicura la strada.

m.c.