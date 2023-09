Piano del traffico, mesi extra per le modifiche

Ci saranno altri due mesi di tempo per presentare le osservazioni al nuovo piano del traffico in via di approvazione a Cattolica, ancora molti i nodi da sciogliere tra cui la pista ciclabile ed il senso unico in via Del Prete. L’ amministrazione comunale, dopo le richieste pervenute nei giorni scorsi, ha deciso di prorogare ulteriormente i termini per la presentazione delle osservazioni al nuovo Piano Urbano del Traffico e della Mobilità Sostenibile. La nuova scadenza è infatti il 31 ottobre 2023, precedentemente il 31 agosto.

"Saranno due mesi di confronto – annuncia l’amministrazione comunale – con i cittadini e le associazioni di categoria. A tutti i comitati di quartiere della città è stata inviata la documentazione inerente al Piano e nelle prossime settimane sarà programmato un incontro pubblico, aperto a tutti i cittadini, per discutere di questa tematica che sta riscontrando tanto interesse. Le eventuali osservazioni andranno protocollate via mail tramite PEC oppure di persona presso l’ufficio al piano terra di Palazzo Mancini aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00". Ma intanto le opposizioni ed i cittadini continuano a far sentire la propria voce.

"Sul nuovo piano della viabilità – scrive Riccardo Franca, capogruppo di Alleanza Civica – abbiamo più volte espresso il nostro pensiero in netta contrapposizione con l’ amministrazione perché riteniamo che certe scelte vadano basate su esigenze e situazioni oggettive di cui la città ha bisogno e non su scelte dettate da conformismi ideologici. Cattolica ha una viabilità ingessata e lo è ancor di più dopo la realizzazione del nuovo lungomare".

Nel dettaglio ecco le proposte della forza d’opposizione: "Un esempio su tutti è la nostra richiesta di eliminare la pista ciclabile da Via del Prete, via Matteotti e Via Corridoni in quanto non idonea per le finalità a cui era stata espressa – prosegue Riccardo Franca – Quindi chiediamo di ripristinare di fatto il doppio senso di circolazione in via Del Prete al fine di alleggerire il carico veicolare di Via Carducci e via E. Romagna, dando poi continuità sulla Via Carducci alla pista ciclabile del Lungomare come naturale proseguimento ed allacciamento finale verso Misano". Infine: "L’eliminazione della ciclabile in Via Matteotti darebbe l’opportunità di creare nuovi parcheggi a "spina di pesce" in sostituzione degli attuali, di fatto raddoppiandone il numero e quindi dando una soluzione alle richieste di parcheggi di prossimità necessari e di supporto per le attività commerciali del centro. Insistiamo anche sulla necessità di indirizzare il flusso veicolare in sinergia con apposite segnalazioni dei parcheggi presenti già in P.zza De Curtis, P.zza della Regina e Parcheggio Torconca adeguatamente forniti di un servizio navetta".

Luca Pizzagalli