"Piano del traffico, proroga per le modifiche"

Gli operatori cattolichini chiedono tempo per studiare il nuovo piano del traffico, ed anche la Confartigianato, dopo la Confcommercio, chiede una proroga dal 31 agosto al 31 ottobre per presentare le osservazioni al nuovo piano della viabilità, e con un occhio già attento al tema dei parcheggi. "Servono almeno altri due mesi per presentare le osservazioni a questo importante piano della viabilità – commenta Giovanni Ruggeri, segretario della Confartigianato di Cattolica – l’amministrazione deve spostare il termine ultimo dal 31 agosto, in piena stagione lavorativa, ad almeno il 31 ottobre. Ci sono troppi argomenti importanti da analizzare ed approfondire, ora gli operatori sono occupati con la stagione estiva".

Tra le tante tematiche Giovanni Ruggeri si sofferma sui parcheggi: "Urgono altre centinaia di posti auto in città e serve un piano di ampliamento per alcuni polmoni della sosta. Perchè non pensare anche a posti auto interrati, per esempio nella Piazza De Curtis, piazza del mercato del sabato si potrebbe ragionare su un parcheggio multipiano. Dobbiamo ragionare insieme all’amministrazione comunale e costruire magari operazioni con i privati interessati per realizzare opere e parcheggi funzionali al futuro della città, questo è il vero nodo per il futuro di Cattolica. Poi ben venga la zona a traffico limitato, il limite di velocità media sui 30 kmh, ma servono soprattutto parcheggi, perché la zona a mare di Cattolica, anche in seguito al nuovo lungomare, ne è sprovvista. Siamo disposti al dialogo con l’amministrazione comunale a fine stagione".

Il piano del traffico della Regina tornerà certamente d’attualità nelle prossime settimane, a stagione conclusa.

Luca Pizzagalli