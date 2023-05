Piano del verde, conclusi i lavori alle aiuole dell’Arco d’Augusto

Proseguono i lavori previsti nell’ambito delle attività ordinarie per la manutenzione del verde. Un’importante attività che porta avanti Anthea e che nel mese di maggio, ed in vista dell’estate, viene garantita in continuità con i tanti interventi già attuati per la Pasqua e i ponti. Dopo il primo dei generici quattro tagli erba annuali, iniziato in alcune aree già a fine marzo – cioè mentre erano ancora in corso le ultime attività di potatura – e nel mese di aprile, prosegue ora il programma delle manutenzioni per le infrastrutture verdi in vista dell’estate e secondo la consueta pianificazione.

Un programma che ogni anno inizia adeguandosi alle necessità, sia per la diversa calendarizzazione della Pasqua e sia per il fatto che le temperature primaverili tendono sempre più ad anticipare la ripresa vegetativa e la crescita dell’erba. Il piano è esteso a tutte le zone del territorio comunale ad eccezione delle aree di pregio, nelle quali si esegue un maggior numero di interventi e quindi si inizia anche prima. Le prime aree sottoposte al taglio dell’erba infatti sono state quelle del centro storico nella Piazza Malatesta a seguire poi tutte le aiuole e le rotatorie che caratterizzano la viabilità principale di accesso al centro urbano. Un impegno che ora si sta concentrando nelle zone a ridosso del mare, per poi estendersi anche alle zone periferiche, ed arrivare ai parchi della Cava e Marecchia. Contestualmente al taglio dell’erba si eseguono anche le lavorazioni di diserbo meccanico di strade e marciapiedi, anche in questo caso partendo dalle vie del centro storico e del mare, per proseguire sul resto della viabilità urbana. In particolare in questi giorni si sono conclusi anche i lavori di manutenzione del verde nelle aiuole che circondano l’Arco D’Augusto. Successivamente all’intervento di restauro, pulizia e valorizzazione dell’Arco infatti, l’Amministrazione aveva programmato un intervento di manutenzione su tutte le aree verdi limitrofe al monumento.