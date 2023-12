Piano della balneazione. Appalto da 56 milioni per vasche e belvedere a Bellariva e Rivazzurra

Due belvedere a Bellariva e Rivazzurra da cui ammirare l’Adriatico, trascorrere serate tra musica, concerti e iniziative varie immersi nel verde di un parco a ridosso della spiaggia. Ma quello che non si vede è ancora più importante, rileva il sindaco Jamil Sadegholvaad. "Abbiamo fatto e stiamo facendo opere importanti per la città, ma se dovessi dire quale sarà la più importante direi il Piano della salvaguardia della balneazione ottimizzato. La cosa più significativa è quella che sta sotto terra e non si vede. Con gli interventi già svolti abbiamo chiuso sei sfioratori. Questo ci ha permesso di diminuire dell’86% i divieti di balneazione. Ora andiamo avanti con la zona sud". Inoltre: "Vorrei far presente che nei prossimi 2-3 anni andremo a investire cento milioni di euro nella zona sud di Rimini".

Tra Bellariva e Rivazzurra gli interventi per la realizzazione del Parco del mare andranno a intrecciarsi con il maxi cantiere che Hera è pronta a far partire. Si tratta di due opere principali inserite nel Psbo, per un valore dell’appalto di 56 milioni di euro. Tanti ne serviranno per scavare nella sabbia dei piazzali che si trovano in fondo a viale Firenze e ai giardini Artemisia Gentileschi lungo viale Regina Margherita, al confine con Miramare. Qui il Parco del mare andrà ad occupare aree in cui ci sono un giardino e nel secondo caso uno svincolo con rotonda. Sempre qui si alzeranno per diversi metri dei belvedere simili a quanto già visto in piazzale Kennedy. La grande novità sarà nel sottosuolo dove saranno realizzate le grandi vasche di accumulo di acqua piovana che andranno ad aumentare in modo significativo le capacità di quelle attuali. Per dare l’idea della grandezza delle vasche da realizzare, basti dire che per la fossa Rodella, dove già insiste una vasca, quella nuova potenzierà la capacità esistente andando a quadruplicare i metri cubi in cui stoccare l’acqua. Alla Colonnella 2, nel piazzale Arturo Toscanini, la capacità sarà quasi triplicata. In un secondo momento verrà fatto l’appalto per realizzare le condotte marine che porteranno le acque in mare aperto a una distanza compresa tra 1.200 e 1.350 metri.

Il bando scade il 24 febbraio, mentre il cantiere partirà dopo l’estate per non creare problemi alle attività turistiche. La chiusura degli sfioratori nella zona sud andrà a limitare ancor più il ricorso ai divieti di balneazione, completando il programma del Psbo. Ma c’è un altro aspetto che sta diventando sempre più centrale nelle riflessioni sul piano. "La messa in sicurezza idraulica del territorio è fondamentale – chiude il sindaco -. Se ripenso all’alluvione dico che è anche grazie a questi interventi, oltre alle scelte fondamentali fatte in passato quali il deviatore del Marecchia, che Rimini non è finita sott’acqua".

Nel frattempo il Piano procede nella zona di Rimini nord dove si intende separare le reti nell’area tra Torre Pedrera e Viserbella. L’intervento che dividerà i bacini Brancona e Viserbella è stato suddiviso in sette lotti d’intervento, per limitare quanto possibile i disagi per la cittadinanza. Il primo, secondo, quarto e settimo lotto, si sono già conclusi. A lavori terminati la fossa Viserbella vedrà le sole acque meteoriche. Intanto sono in corso i lavori al nuovo sollevamento Brancona. Rimangono da realizzare gli interventi sulle reti del terzo, quinto e sesto lotto. Sono state aggiudicate le gare d’appalto. L’obiettivo è completare le opere nel 2025. Il costo dei cantieri è di 16 milioni di euro.

Andrea Oliva