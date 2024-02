Piano dell’arenile, un mese in più per le osservazioni

Un mese in più per presentare osservazioni formali al nuovo piano dell’arenile. L’annuncio dall’amministrazione comunale dopo il secondo incontro pubblico organizzato l’altro pomeriggio alla palazzina Roma con cittadini e operatori della zona sud, e il confronto in III commissione consiliare di ieri mattina. Il piano è stato pubblicato il 3 gennaio, con la proroga di 30 giorni si arriva al 4 aprile per le osservazioni. Dopo la raccolta delle osservazioni e le controdeduzioni, è prevista l’adozione del piano in consiglio comunale, che sarà poi sottoposto ai pareri della Regione e della Soprintendenza. Raccolti tutti i pareri si tornerà in consiglio per l’approvazione definitiva.

Punti cardine: "la complementarietà e il raccordo con il Parco del mare, l’aumento della permeabilità visuale e dell’accessibilità alla spiaggia, l’incentivazione della sostituzione edilizia, dell’alleggerimento delle superfici e delle aggregazioni con l’insediamento di nuove funzioni, l’attenzione alla sostenibilità ambientale e al contrasto al climate change sono alcune dei principi che hanno guidato la definizione del nuovo strumento urbanistico", ricorda l’amministrazione, "il cui principale elemento di novità rispetto al precedente piano mai attuato è rappresentato dalla volontà di creare un disegno unico organico e coerente con il del Parco del Mare".

Previsti anche nuovi varchi e piazze "che si sv iluppano verso il mare". In zona nord previsto anche un nuovo percorso pedonale, dal porticciolo di Viserba al deviatore Marecchia. Altro aspetto innovativo la sostenibilità ambientale. Dall’innovazione dei materiali all’alleggerimento delle superfici coperte, la proposta urbanistica prevede tra l’altro l’avvicinamento dei pubblici esercizi, dove consentito, dalla collocazione attuale alla linea del parco del Mare "sia in funzione di arricchimento dell’offerta innovativa che di sicurezza a contrasto delle potenziali ingressioni marine". La riqualificazione sarà stimolata anche con aggregazione e accorpamenti tra stabilimenti, e a seconda del comparto nord e sud, attraverso la diversificazione dei servizi, dai chiringuito alle bio-piscine e giochi d’acqua sulla spiaggia. Prossimo dedicato ai residenti di San Giuliano in programma il 9 febbraio alla scuola elementare di via Sforza. "Previsti ulteriori incontri con associazioni e categorie", sottolinea il Comune.