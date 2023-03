Piano di investimenti da 140 milioni Cagnoni apre alla fusione con Verona

L’ampliamento del quartiere fieristico, la crescita internazionale, l’intenzione di accompagnare Airiminum nel percorso di sviluppo dell’aeroporto. Non c’è ‘solo’ questo nei programmi di Ieg. In commissione comunale, il presidente Lorenzo Cagnoni ha tracciato la rotta che la società intende seguire in futuro. Si parte dagli investimenti di circa 140 milioni previsti dal piano 2022-2027 e destinati in gran parte ai due quartieri fieristici, Rimini e Vicenza. A Rimini, complessivamente, si arriverà a 80 milioni tra nuovo padiglione a ovest e parcheggi. Una verifica nel 2024 dirà se saranno sufficienti risorse proprie. Sullo sfondo restano le ipotesi di una fusione con Bologna, sempre meno probabile, e di un ‘matrimonio’ con Verona. "Bologna? Se non se ne farà nulla, e potrebbe darsi, sarebbe una colpa straordinaria per le due società. Non abbiamo la stessa idea dal punto di vista industriale sulla società che risulterà dall’integrazione" ha detto Cagnoni in commissione, sottolineando di essere disponibile a riprendere il dialogo. Ecco perché ora si parla di Verona: "È alla nostra portata e abbiamo dimostrato disponibilità e apertura". Per quel che riguarda il tema accessibilità, Cagnoni ha confermato che quello della viabilità resta un nodo da sciogliere. Daranno una mano il prolungamento del Metromare e soprattutto il terzo casello autostradale, "per Ieg obiettivo irrinunciabile".

g. c.