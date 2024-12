Piano di manutenzione straordinaria per le strade di Bellaria Igea Marina

A Bellaria Igea Marina stanno per concludersi importanti lavori di asfaltatura straordinaria, con il perfezionamento delle segnaletiche orizzontali previsto nei prossimi giorni. Questi interventi si inseriscono in un programma intenso di manutenzione stradale che l’amministrazione comunale ha portato avanti nelle ultime settimane, coinvolgendo complessivamente 2.600 metri quadrati di superficie asfaltata. L’obiettivo? Rendere la città più decorosa, sicura e accessibile per cittadini e visitatori. Tra le aree interessate dai lavori spiccano viale Panzini, nel tratto compreso tra via Pascoli e via Giorgetti, via Seneca, tra via Orazio e via Plauto, e un ampio tratto di via Garibaldi, nella zona del confine sud fino a via Castellabate. Ma l’intervento non si è fermato qui: sono state infatti riqualificate anche via Zara, via Spalato e l’intersezione strategica tra via Tibullo e via Gelio. Un’attenzione particolare è stata rivolta a via Cuneo, dove da ieri sono in corso i lavori nel tratto compreso tra via Pisino e via Fratelli Cervi. Per consentire lo svolgimento delle opere in sicurezza, è stato istituito il divieto di fermata su entrambi i lati della strada, eccetto per i mezzi di cantiere autorizzati. Il traffico viene regolato con un senso unico alternato gestito da movieri o semafori mobili, mentre i lavori procedono a stralci per ridurre al minimo i disagi. Con il completamento delle segnaletiche orizzontali, previsto a breve, la città potrà contare su una rete viaria più moderna e funzionale. "In questo modo, prima della fine dell’anno – spiega il vicesindaco Francesco Grassi – andiamo a completare gli ingressi principali della città".

Aldo Di Tommaso