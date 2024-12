Piano fogne, avanzano i lavori della maxi vasca

A Rivazzurra avanza il cantiere della fossa Rodella, dove proseguono i lavori per la realizzazione della nuova vasca di laminazione prevista dal piano fognario. "Attualmente – spiega il Comune in una nota – sono in corso i test propedeutici alla realizzazione dei diaframmi del presidio idraulico in viale Regina Margherita, un’opera che andrà ad aumentare la sicurezza idraulica di tutta la zona. La vasca sarà complementare al nuovo sistema impiantistico di accumulo in corrispondenza della fossa Colonnella 2 a Bellariva (in piazzale Toscanini)". Due "grandi opere che avanzano in parallelo e saranno completate, nella seconda fase, dalla realizzazione dei due nuovi belvedere, sull’esempio di piazzale Kennedy". Completati i lavori delle nuove vasche a sud (Colonnella 2 e Rodella) "sarà possibile raggiungere l’obiettivo dell’assenza di divieti di balneazione anche nelle acque in corrispondenza degli sfioratori Colonnella 1, Colonnella 2 e Rodella".