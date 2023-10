Piano per la salute da 33 milioni. Ma Riccione perde la presidenza

A guidare i 14 Comuni della zona sud nel distretto sanitario non è più Riccione. Si tratta di uno degli effetti del commissariamento che vede oggi presiedere il tavolo l’assessore del Comune di San Giovanni in Marignano, Michela Bertuccioli. Il tavolo di distretto si è riunito con tutte le figure politiche a rappresentare i comuni della zona sud, tranne Riccione. Una tappa importante per procedere con il Piano di zona per la salute e il benessere sociale frutto di un percorso partecipativo. Il valore delle azioni messe in campo è considerevole. Si tratta infatti di 33,7 milioni di euro.

Le azioni considerate comprendono "interventi volti al benessere dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie, ma anche attenzione per il contrasto all’isolamento degli anziani, della marginalità grave e della povertà. Numerose anche le progettualità riguardanti il rafforzamento dei percorsi volti alla piena inclusione sociale delle persone con disabilità". Sono questi i pilastri dle piano approvato già il 10 agosto e presieduto dall’assessore Bertuccioli. "L’obiettivo - spiega l’assessore - è fare squadra e tenere unito in tutte le sue componenti il tessuto sociale del nostro territorio in cui tutti sono chiamati a fare la propria parte, con corresponsabilità preservando fortemente ‘la pluralità di sguardi’ l’interconnessione dei tanti punti di vista, ma puntando ad un unico orizzonte: un welfare globale comunitario sempre più coeso, dinamico e partecipato, con il fine ultimo di garantire la qualità della vita ai propri cittadini in maniera omogenea in tutti i Comuni appartenenti al Distretto socio-sanitario".